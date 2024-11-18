Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 18 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился сразу на 20 копеек и составляет 44,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня остался на уровне 44,05 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 18 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., то есть гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро от НБУ установлен на уровне 43,65 гривен за один евро, таким образом, гривна ослабилась на 18 копеек.

В обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,65 грн/долл., что на 8 копеек выше показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,60 грн. Курс наличного евро в обменниках вырос на 10 копеек - до 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

Следует отметить, что начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой дал прогноз курса валют до 24 ноября. По его мнению, коридоры валютных изменений на наличном рынке будут в пределах 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: