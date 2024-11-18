Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 43,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 18 ноября, снизился на 2 копейки и в среднем составляет 41,62 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,45 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,65 грн/долл., что на 8 копеек выше показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,60 грн. Курс наличного евро в обменниках вырос на 10 копеек - до 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 18 ноября, составляет 91 860,14 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 808 100,29 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 18 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., то есть гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также потеряла позиции: официальный курс евро от Национального банка на понедельник установлен на уровне 43,65 гривен за один евро. Таким образом, гривна ослабилась на 18 копеек.

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