Курс гривни к евро установлен на уровне 43,01 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 12 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,01 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,67/41,70 грн/долл., а евро - 43,01/43,02 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 11 февраля вырос на 3 копейки и в среднем составляет 41,93 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,35 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 43,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,70 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 11 февраля вырос на 5 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар. Курс евро, наоборот, подешевел на 5 копеек и составляет 43,55 гривни за евро.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что сейчас удачный период для покупки доллара, из-за выгодного курса, а вот с евро спешить не стоит.

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