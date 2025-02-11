Продать доллар можно в среднем по курсу 41,35 грн, а евро - 42,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 11 февраля, вырос на 3 копейки и в среднем составляет 41,93 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,35 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 43,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,70 грн за евро.

Курс доллара в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром выросла до 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,45 грн/евро, курс продажи - 43,25 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 11 февраля, составляет 98 286 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 097 310 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 11 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 42,90 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что сейчас удачный период для покупки доллара, из-за выгодного курса, а вот с евро спешить не стоит, потому что европейская валюта может еще упасть, если США введут пошлины на товары из ЕС.

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