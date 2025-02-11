Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 43,48 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 1 февраля, вырос на 5 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня, наоборот, подешевел на 5 копеек и составляет 43,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 42,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 11 февраля, составляет 43,48 гривни.

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НБУ установил на 11 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек. Относительно евро национальная валюта усилила свои позиции: официальный курс евро на вторник установлен на уровне 42,90 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром вырос до 41,75 гривни за доллар, а продать доллар можно по этому же курсу - 41,75 гривни. Курс наличного евро составляет 43,45 гривни за евро. При этом курс продажи составляет 43,25 гривни за единицу европейской валюты.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что сейчас удачный период для покупки доллара, из-за выгодного курса, а вот с евро спешить не стоит

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