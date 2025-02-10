Эксперты указали на снижение курса доллара к гривне.

Курс доллара к гривне в Украине падает и уже ниже 42 гривень за единицу американской валюты. Эксперты дали украинцам свои советы о том, что делать – покупать или продавать валюту.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии ТСН рассказал, что сейчас удачный период для покупки доллара, из-за выгодного курса, а вот с евро спешить не стоит, потому что европейская валюта может еще упасть, если США введут пошлины на товары из ЕС.

"Что касается паритета доллара и евро: он вполне возможен, но в ближайшее время вряд ли произойдет. Но в нынешних условиях ждать прибыли от покупки долларов или евро за счет роста курса придется как минимум до конца года. И доход будет меньше, чем от гривневых финансовых инструментов", - считает глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский.

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Таким образом, в короткие сроки можно заработать только на гривне.

Кроме того, экономист не рекомендует сейчас продавать валюту без крайней необходимости.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указал, что стоит обратить внимание на ОВГЗ, доходность которых достигла 17% годовых, и депозиты.

"Проценты о гривневых вкладах увеличились, есть банки, которые предлагают даже 17% годовых на депозиты продолжительностью 100 дней. Для небольших сумм, от 1000 гривень, доходность, как правило, 14-15%. Но напомню, что банковские вклады, в отличие от ОВГЗ, облагаются налогом на прибыль и военным сбором. То есть с каждой заработанной гривни придется отдать в госбюджет 23 копейки", - подытожил эксперт.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов

Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что если Нацбанк не изменит свою стратегию в 2025 году, то рост курса доллара к гривне может составить около 10%.

При этом начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что до 16 февраля колебания курса будут происходить ежедневно, но в пределах коридора 41,65 - 42,3 гривни за доллар без особых сдвигов за очерченные пределы.

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