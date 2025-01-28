Курс гривни к евро установлен на уровне 43,78 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 29 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,02 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,78 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 37 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,05/42,08 грн/долл., евро - 43,81/43,83 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил до 42,27 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,22 грн. Курс наличного евро составил 44,45 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 28 января вырос на 10 копеек и составляет 42,30 грн за доллар. Курс евро, в свою очередь, подорожал на 15 копеек и составляет 44,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,70 грн, евро - по курсу 43,55 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что курс валют в Украине в феврале может быть изменчивым, однако банкир убежден, что доллар будет находиться в пределах 42-42,4 гривни.

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