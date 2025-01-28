Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,37 грн, евро - 44,64 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 28 января, вырос на 10 копеек и составляет 42,30 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня, в свою очередь, подорожал на 15 копеек и составляет 44,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,70 грн, евро - по курсу 43,55 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник составляет 42,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 28 января, вырос до 44,64 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 28 января официальный курс доллара к гривне на уровне 41,95 грн/долл., то есть гривня незначительно ослабла - на 2 копейки. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 44,15 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 23 копейки.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня вырос до 42,27 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,22 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,45 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 28 января, составляет 102 850,70 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 350 870,55 грн.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отмечал, что курс валют в Украине в феврале может быть изменчивым, однако банкир убежден, что доллар будет находиться в пределах 42-42,4 гривни.

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