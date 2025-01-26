Эксперт считает, что последний месяц зимы будет не таким "напряженным", как начало января.

Ситуация на валютном рынке в Украине в феврале будет достаточно активной, но без резких скачков. Хотя не исключено, что могут быть некоторые сюрпризы.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что курс валют в Украине в феврале может быть изменчивым, но банкир убежден, что доллар будет в пределах 42-42,4 гривни.

"Сейчас есть основания полагать, что месяц будет активным, однако не таким "напряженным", как начало января. Рынок ожидает, что уже весной может наступить период "курсовых плато", когда официальный курс, несмотря на ситуативные незначительные изменения, будет оставаться более-менее стабильным", - подытожил Лесовой.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в феврале может стоить в Украине 4200 – 4240 гивень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 42000 – 42400 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз до конца марта

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля.

Согласно его прогнозу, в первые месяцы 2025 года не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 гривни за доллар.

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