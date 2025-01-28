Продать доллар можно в среднем по курсу 41,80 грн, евро - 43,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 28 января, вырос на 3 копейки и в среднем составляет 42,40 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 44,48 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,80 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром выросла до 42,27 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,22 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,45 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

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Сколько стоит 1 биткоин в гривнах

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 28 января, составляет 102 850,70 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 350 870,55 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 28 января официальный курс доллара к гривне на уровне 41,95 грн/долл., то есть гривня незначительно ослабла - на 2 копейки. Официальный курс евро установлен на уровне 44,15 грн за один евро, то есть гривна снизилась на 23 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отмечал, что курс валют в Украине в феврале может быть изменчивым, однако банкир убежден, что доллар будет находиться в пределах 42-42,4 гривны.

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