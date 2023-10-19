Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 38,65 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 20 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,61 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 38,65 грн/евро, то есть гривна ослабла на 4 копейки по сравнению со вчерашним показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,59/36,61 грн/долл., евро - 38,71/38,71 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, курс доллара в "ПриватБанке" 19 октября остался на предыдущем уровне - 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,55 грн за евро.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, курс доллара в Украине до 20 октября в большинстве касс банков будет находиться в рамках коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,35 грн/долл. В обменниках финансовых компаний, в свою очередь, коридор по доллару по курсу его приема и продажи будет колебаться в пределах от 37,30 до 38,25 грн/долл.

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