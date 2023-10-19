Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,00 грн.

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 19 октября, остался на предыдущем уровне – 37,85 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,55 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн, евро - по курсу 39,55 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 40,00 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине: последние данные

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 19 октября, в очередной раз остался на прежнем уровне – 38,20 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривны сегодня ослабел на 5 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Национальный банк Украины на четверг, 19 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,56 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривны к евро на сегодня установлен на уровне 38,61 грн/евро, то есть гривна ослабла на 6 копеек по сравнению со вчерашним показателем.

Вас также могут заинтересовать новости: