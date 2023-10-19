Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 19 октября, в очередной раз остался на прежнем уровне – 38,20 грн за доллар в среднем по банкам.

Относительно евро средний курс гривны сегодня ослабел на 5 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" вчера, 18 октября, остался на уровне предыдущего дня – 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подорожал на 10 копеек и составляет 40,60 грн за евро.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до 20 октября в большинстве банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,35 грн/долл. В обменниках финкомпаний курс доллара будет колебаться в пределах от 37,30 до 38,25 грн/долл.

"Ажиотажа во время скупки наличной валюты в обменниках финкомпаний и в кассах банков не будет", - уверен эксперт.

Руководители предприятий, опрошенные Национальным банком, улучшили свой прогноз по курсу валют на ближайший год. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,00 грн/долл.

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