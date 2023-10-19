Ажиотажа по скупке наличной валюты в обменниках финкомпаний и в кассах банков не будет, уверен эксперт.

Курс доллара в Украине до 20 октября в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,35 грн/долл. В обменниках финкомпаний коридор по доллару по курсу его приема и продажи будет колебаться в пределах от 37,30 до 38,25 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, в банках котировки евро при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,40 до 41,10 грн/евро, а в обменниках финкомпаний курс евровалюты будет в пределах коридора покупок и продаж от 39,50 до 41,00 грн.

"Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков будет находиться в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и от 20 копеек до 1 гривни по евро. Практика установления отдельными сетями обменников спреда до 1 гривни по доллару и евро в местах с низкой конкуренцией между обменниками, а также в ТРЦ и крупных торговых точках сохранится. Ажиотажа по скупке наличной валюты в обменниках финкомпаний и в кассах банков не будет", - уверен эксперт.

Курс безналичного доллара на торгах, как и официальный курс, останутся полностью зависимы от интервенций НБУ, курса по ним и объемов предлагаемой валюты, отметил Козырев.

"За счет этого Нацбанк продолжит практически единолично формировать тренд по курсу доллара в Украине", - заявил аналитик.

По его прогнозу, курс безналичного доллара будет находиться в пределах от 36,30 до 36,55 грн/долл., а курс евро на украинском межбанке в течение недели - в пределах от 37,82 до 38,93 грн/евро.

Курс доллара в Ураине - сколько стоил доллар 18 октября

Напомним, как писал УНИАН, курс гривни к доллару 18 октября в банковских обменниках Украины, остался на прежнем уровне - 38,20 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривни сегодня ослабел на 10 копеек и составил 40,65 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 18 октября остался на предыдущем уровне - 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составил 40,60 грн за евро.

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