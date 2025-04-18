Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, евро - 47,39 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 18 апреля, вырос на 10 копеек и составляет 41,55 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек - до 47,35 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 гривны, а евро - по курсу 46,35 гривен за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подорожал на 18 копеек и составляет 41,67 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 18 апреля, остался неизменным и составляет 47,39 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 18 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., то есть гривна ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,00 грн за один евро, то есть гривна потеряла 18 копеек.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 18 апреля, вырос на 15 копеек и в среднем составляет 41,65 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 47,40 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,55 гривны за евро.

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