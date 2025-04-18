Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро - 46,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 18 апреля, вырос на 15 копеек и в среднем составляет 41,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 47,40 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,55 гривны за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,03 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,05 грн/евро, а курс продажи - 46,80 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 18 апреля, составляет 84 702 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 497 410 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 18 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,00 грн за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

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