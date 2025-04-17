Курс гривни к евро установлен на уровне 47,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 18 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,00 грн за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,40/41,43 грн/долл., а евро - 47,03/47,04 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 17 апреля вырос на 15 копеек и составил 41,45 гривни за доллар. Курс евро сегодня подорожал на 10 копеек - до 47,20 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 46,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе коридоры изменений на валютном рынке в Украине могут составить 41,1-41,6 грн/долл. и 45-48 грн/евро (на межбанке) и 40,8-41,3 грн/долл. и 45-48 грн/евро (на наличном рынке).

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