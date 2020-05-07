Гривня второй день подряд растет к доллару

Нацвалюта по официальному курсу выросла к доллару - до 26,82 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 8 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл., то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 11 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 28,91 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,79/26,81 грн/долл., к евро – 28,92/28,94 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 7 мая, снизилась на 5 копеек - до 27,10 грн за доллар, а стоимость евро снизилась на 20 копеек и составила 29,28 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 7 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривня выросла к доллару на 5 копеек.