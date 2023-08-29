Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,67 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 29 августа, подешевел на 35 копеек - до 38,00 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении ослаб на 25 копеек – до 41,65 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро - по курсу 40,65 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,67 грн.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 29 августа, укрепился на 20 копеек - до 38,35 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни подорожал на 25 копеек и составил 41,75 грн за евро.

Национальный банк с 29 августа впервые с начала полномасштабного вторжения разрешил банкам продавать безналичную валюту населению без подтверждения оснований для таких операций. Теперь клиенты смогут покупать безналичную иностранную валюту в пределах лимита в 50 тысяч гривен в месяц в одном банке.

Также регулятор увеличил ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев - со 100 тыс. гривен до 200 тыс. грн в эквиваленте. По данным НБУ, это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

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