Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,90 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 29 августа, укрепился на 20 копеек - до 38,35 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни подорожал на 25 копеек и составил 41,75 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,90 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 28 августа, подешевел на 10 копеек - до 38,35 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда же ослаб на 10 копеек – до 41,90 грн за евро.

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Национальный банк с 29 августа смягчил валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам. В частности, регулятор впервые с начала полномасштабной войны разрешил банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Покупать безналичную валюту можно по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривень в эквиваленте в одном банке.

Также НБУ увеличил со 100 тысяч гривень до 200 тысяч гривень в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев.

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