По словам главы МИД, ранее из-за эгоистичной позиции отдельных стран Европы этот банк не был отключен от SWIFT.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает страны Запада немедленно отключить российский "Сбербанк" от международной платежной системы SWIFT.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время включения на Всеукраинском телемарафоне.

Глава МИД отметил, что вчера выступил перед участниками заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и четко озвучил перечень санкций, которые Украина ожидает, чтобы "еще сильнее зажать российскую экономику в тиски".

"Там и так уже несладко, мягко говоря, но нужно еще. Потенциал для роста есть. Эти санкции касаются торговли и закупки российской нефти, возможности России продавать золото, закрытия европейских портов для российских судов и отключения "Сбербанка" от SWIFT", - сказал Кулеба.

"К сожалению, из-за некоторых эгоистических интересов отдельных стран Европы в отношении SWIFT "Сбербанк" сохранил свое положение и не был отключен от SWIFT", - сказал Кулеба.

Он отметил, что украинские дипломаты работают ради отключения этого банка.

"Говорим партнерам откровенно, что каждый рубль, доллар или евро, которые перечисляются "Сбербанком" на счета за рубежом, смочены украинской кровью. Это правда. Поэтому мы сейчас сражаемся за это", - сказал Кулеба.

Глава МИД призывает всех украинцев активно участвовать в информационной кампании в онлайн по отключению "Сбербанка" от SWIFT.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз отключает от международной межбанковской системы платежей SWIFT семь российских банков. Соответствующее решение вступит в силу 12 марта.

От SWIFT отключают банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" и "ВЭБ.РФ".

Банки "Сбербанк" и "Газпромбанк" не попали под ограничение отключения от SWIFT.

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