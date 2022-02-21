По мнению главы МИД, ЕС должен продемонстрировать, что не только говорит о санкциях, но и подтверждает слова действиями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает от Совета Европейского Союза принятия конкретных решений, в том числе введения части санкций против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.

"Мы ожидаем решения. Есть много решений, которые Европейский Союз может принять сейчас, чтобы послать четкие сигналы России, что ее эскалация не будет толероваться, и что Украина не останется наедине", - сказал он.

По словам Кулебы, это должно включать не только политические сигналы, но и также предусматривать очень конкретные шаги. В частности, как уточнил министр, речь идет о "поддержке нашего оборонного сектора, поддержке кибербезопасности Украины, и применении части санкций".

"Это сообщение, которое я передам моим коллегам сегодня. Мы считаем, что есть веские и законные причины применить по крайней мере некоторые санкции сейчас, чтобы продемонстрировать, что Европейский Союз не только говорит на словах о санкциях, но и также шагает по этому пути", - подчеркнул глава МИД.

Также он подчеркнул, что атака России на Украину началась в 2014 году, а последние события на Донбассе свидетельствуют о том, что Россия прибегла к обострению ситуации в гибридный способ.

"Мы видим кампании по дезинформации, мы видим кибератаки, мы видим распространение про Украину открытой ложной информации, и мы видим усиленную военную деятельность", - резюмировал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 21 февраля, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции против России на случай дальнейшего вторжения ее войск в Украину подготовлены, но он надеется, что их не придется применять благодаря избежанию новой войны. Глава европейской дипломатии выразил готовность созвать отдельное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, если ситуация потребует введение ограничительных мер.