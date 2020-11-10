Из фонда в виде больничных выдали почти 2 миллион гривень.

Из коронавирусного фонда было выделено 1 019,5 гривен на восстановление автодорог государственного значения.

Об этом свидетельствуют данные о распределении средств из "коронавирусного" фонда на сайте Минфина.

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Всего из фонда в виде больничных выдали 1 737 млн гривен, а финансовой помощи безработным - 6 782,1 млн гривен.

2 469,7 млн грн. пошли на дополнительные выплаты военным и полицейским, а 3 198,4 направили на доплаты медикам.

На ремонт больниц потратили 1 680,0 млн гривен, а на восстановление дорог из фонда потратили 20 216,7 грн.

Хронология событий

В апреле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

Как ранее сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, в проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрена отдельная статья на фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Из 66 миллиардов гривень 16 миллиардов гривень было выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки необходимого оборудования для больниц и так далее.

Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 миллиардов гривень, из которых 2,7 миллиарда гривень - на помощь по частичной безработице.

Также 2,5 миллиарда гривень было направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 миллиардов гривень должно было пойти на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Президент Владимир Зеленский пояснил, что часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 была направлена на ремонт дорог, которые ведут в приемные отделения опорных больниц, что связано с противодействием распространению коронавируса.

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн, что составляло 52% от общей суммы.

3 ноября 2020 года Верховная Рада приняла закон о перенаправлении 557 млн грн на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.

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Автор: УНИАН