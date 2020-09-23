Президент отметил рост экспорта второй месяц подряд и увеличение резервов Нацбанка.

Президент Владимир Зеленский прогнозирует до конца года "ощутимое и устойчивое" восстановление экономики Украины.

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Об этом он сказал в интервью словацкому изданию Hospodаrske noviny, текст которого размещен на сайте главы государства.

"Во втором квартале мы имели спад экономики - как и все другие страны. У нас было минус 11,4% ВВП. Это время самых жестких карантинных ограничений", - заявил Зеленский.

Однако, по его словам, уже к концу года экономическое восстановление станет "ощутимым и устойчивым". "Уже второй месяц подряд фиксируем рост экспорта, что очень хороший признак. Растут международные резервы нашего Национального банка", - добавил глава государства.

Помощь пострадавшим от пандемии

Зеленский отметил, что Украина, как и другие страны, сосредоточились на помощи пострадавшим от пандемии: разработали программу дешевого кредитования для бизнеса, финансовой компенсации тем, кто потерял работу, активизировали помощь с поиском работы зарегистрированным в центрах занятости и другие программы.

"Важно, чтобы вакцину изобрели как можно быстрее и чтобы мы, работая вместе и помогая друг другу, разрабатывали общеевропейские ответы на негативные последствия пандемии", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало

22 сентября инвестиционная компания Dragon Capital в отчете отметила, что украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, после умеренного падения во втором квартале 2020 года и сможет вернуться к докризисному уровню до конца 2021 года.

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Автор: Екатерина Гирнык