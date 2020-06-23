Кризис близко: НБУ прогнозирует дальнейшее падение украинской экономики

В I квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 1,3% в годовом измерении.

Национальный банк Украины прогнозирует, что во II квартале 2020 года произойдет углубление падения реального валового внутреннего продукта Украины в основном из-за действия карантинных ограничений в течение всего квартала.

Читайте такжеЭкономика Украины с начала года сократилась на 1,3%

Об этом говорится в комментарии Нацбанка, опубликованном на сайте регулятора.

"Во II квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП... Постепенное смягчение карантина с середины мая, как и ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости. Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет более глубоким, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в инфляционном отчете за апрель 2020 года", - сказано в сообщении.

По данным НБУ, обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен в ходе очередного брифинга по вопросам монетарной политики 23 июля и опубликован в инфляционном отчете за июль, публикация которого запланирована на 30 июля.

Согласно сообщению, в I квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 1,3% в годовом измерении.

В частности, среди основных причин падения украинской экономики за указанный период стали негативное влияние карантина на секторы услуг, стремительное падение инвестиций, углубление падения потребления государственного сектора на фоне сложной фискальной ситуации, замедление роста частного потребления и экспорта на фоне ослабления внешнего спроса.

Отмечается, что фактическое падение экономики было существеннее, чем оценка НБУ, опубликованная в инфляционном отчете за апрель 2020 года (0,5%), что связано с более медленным ростом потребительского и инвестиционного спроса в этот период, чем ожидалось.

"Весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций. Валовое накопление основного капитала сократилось на 21,4% в годовом измерении. Такие значительные темпы падения инвестиций наблюдались во время кризиса 2014-2015 годов", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в I квартале текущего года впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн, а доля убыточных предприятий возросла до 41% по сравнению с 27% в I квартале 2019 года.

В разрезе видов деятельности в I квартале 2020 года из-за введения карантина ухудшились показатели деятельности практически всех отраслей экономики, за исключением сельского хозяйства, наибольшее отрицательное влияние наблюдалось в сфере транспорта и большинстве секторов услуг.

В свою очередь показатели деятельности торговли, а также сферы информации и телекоммуникаций выросли из-за увеличения спроса населения на услуги доступа к интернету, в том числе из-за перехода на дистанционную форму работы на период карантина.

Как сообщал УНИАН, МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле

Согласно прогнозу МВФ, потребительская инфляция в Украине в 2020 году составит 4,5%; в 2021 году – 7,2%; в 2022 году – 5,6%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram