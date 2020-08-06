Минэкономики прогнозирует удвоение темпов падения украинской экономики

При этом прогноз падения ВВП во втором квартале сократили до 11% с 14%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом полугодии в 6,5%, при этом во втором квартале ожидает падение на 11%.

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Об этом говорится в обзоре экономической активности за первое полугодие 2020 года.

"По итогам января-июня сокращение внешнеэкономической активности составило 7,7% (7,3% в январе-мае) и соответственно сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 6,5% (11% во II кв. 2020 г. к IV кв. 2019 г., что несколько меньше, чем ожидалось ранее – падение на уровне 14%)", - говорится в обзоре.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины оценил спад ВВП во втором квартале 2020 года на уровне 11% в годовом измерении.

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