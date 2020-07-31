Прогноз ВВП на 2020 год пересмотрен в сторону существенного падения - Нацбанк

В НБУ ожидают, что государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 62% ВВП.

Украинская экономика сократится примерно на 6% в 2020 году, но восстановит рост на уровне около 4% в последующие годы.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

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Падение ВВП

«Прогноз ВВП на 2020 год пересмотрен в сторону существенного падения - около 6%. Сохранение адаптивного карантина в ряде областей и все еще подавленный внутренний спрос будут сдерживать восстановление экономики. Медленный выход из кризиса других стран сузит возможности для быстрого восстановления экспорта», - говорится в документе.

Фискальный импульс

По данным НБУ, в 2020 году для противодействия негативным последствиям кризиса будет сформирован положительный фискальный импульс, отражающий существенное расширение дефицита сводного бюджета в текущем году.

Средства будут направлены на меры по стимулированию экономической деятельности, поддержке бизнеса и населения. После восстановления устойчивого роста экономики потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится, поэтому дефицит сектора общего государственного управления будет постепенно сокращаться.

Согласно отчету, государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, чем в конце прошлого года, обменного курса гривни. В дальнейшем этот показатель будет снижаться на 2-3 процентных пункта ежегодно благодаря росту экономики и взвешенной фискальной политике.

Хронология событий

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле, и, по его прогнозам, восстановление экономики Украины после вызванного пандемией коронавируса спада до докризисных показателей может продлиться до 2023-2024 годов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе на ближайшие три года прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – на 4,3 и 4,7% соответственно.

Национальный банк Украины с 12 июня снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

23 июля 2020 года Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 6% годовых после того, как в июне снизил ее в восьмой раз подряд - до исторического минимума.

31 июля 2020 года Национальный банк Украины прогнозировал ускорение инфляции до конца года.

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