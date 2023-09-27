У Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

Крупнейшая криптобиржа мира Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.

Как говорится в сообщении Binance, полностью процесс ухода с российского рынка займет до одного года. В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России.

"Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном развитии индустрии Web3 на глобальном уровне и собираемся направить нашу энергию на развитие Binance в более чем ста странах, где мы ведем нашу деятельность", - сказал Ной Перлман, директор по соблюдению нормативных требований.

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В ходе миграции пользователей Binance совместно с CommEX примут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.

В рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

Криптобиржа в России

В марте 2022 года стало известно о том, что криптовалютная биржа Binance заблокирует транзакции с картами Visa и Mastercard в России.

Вскоре крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки. Все объявления были автоматически закрыты системой.

В апреле 2022 года криптобиржа Binance ограничила доступ для пользователей из России. Сообщалось, что пользователи смогут использовать только функцию вывода.

В мае 2023 года криптобиржу Binance заподозрили в помощи РФ. Минюст США начал расследование.

В августе 2023 года стало известно о том, что одна из крупнейших криптобирж мира прощается с российскими картами. Российские пользователи Р2Р-платформы ОКХ не досчитались карт "Сбербанка" и "Тинькофф-банка" в способах платежей.

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