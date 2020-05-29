НБУ хочет оживить долгосрочное банковское кредитование

Нацбанк планирует в июне ввести процентный своп с банками.

Национальный банк Украины утвердил Положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки, что откроет путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.

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Как сообщили в пресс-службе НБУ, соответствующие условия проведения таких операций закреплены в постановлении правления регулятора № 67 от 28 мая, которое вступает в силу 30 мая.

"Национальный банк прилагает много усилий, чтобы поддержать экономику на этапе выхода из карантина. Мы снизили учетную ставку уже до 8% и видим предпосылки для дальнейшего снижения. Мы ввели долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, чтобы они не боялись брать средства НБУ и направлять их в экономику. Теперь готовимся к запуску процентного свопа, который снизит процентные риски банков и придаст им смелости для развертывания кредитования", - цитирует пресс-служба заместителя главы НБУ Олега Чурия.

Согласно сообщению, своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона - плавающую процентную ставку, которая будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR).

В свою очередь, в оговоренный срок происходят расчеты сторон по исчислению разницы процентных платежей, таким образом банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.

"Ставка по депозитам практически всегда меняется и может возрасти, а для заемщика она фиксированная. Своп устраняет этот риск. Со своей стороны, благодаря таким операциям Национальный банк сможет усилить действенность монетарной трансмиссии. Процентные ставки в экономике будут более гибко реагировать на монетарные решения Национального банка и изменения в стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке. Таким образом, введение процентного свопа не только будет стимулировать развертывание кредитных программ для бизнеса и населения, но и будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике", - отмечается в сообщении.

В НБУ добавили, что новый инструмент станет доступным после полной готовности технического функционала и депозитарной системы к проведению таких операций ориентировочно во второй половине июня.

Национальный банк будет проводить операции своп процентной ставки путем количественного или ценового аукциона через торговые системы Bloomberg, Refinitiv или любые другие современные программно-технические комплексы, имеющие необходимый функционал.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар США в объеме до 500 миллионов долларов для поддержки украинского бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Договор заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет 25 миллионов долларов США, а минимальный срок транша - до 3 месяцев с возможностью роловера.

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