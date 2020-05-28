Зеленский подписал закон о продлении налоговых льгот для бизнеса

Документ в Верховную Раду с подписью президента вернулся сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении налоговых льгот и упрощении административных процедур для бизнеса на период карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию распространению коронавируса в стране.

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Как говорится на сайте Верховной Рады, соответствующий документ возвращен с подписью президента 27 мая.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ ), удержанного с их доплат в размере до 300% к зарплате.

Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц-предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.

При этом такая помощь на период карантина с 2 апреля 2020 года не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май - это период будет засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.

Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, относительно объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Кроме того, документ позволяет продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, освобождение граждан от ответственности за просрочку выполнения обязательств по договорам о потребительском кредите, неначисление налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени, неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное представление отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором завершается действие установленного на всей территории Украины карантина.

Как сообщал УНИАН, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19 Верховная Рада приняла 13 мая.

Согласно пояснительной записке, его целью является необходимость продлить действие налоговых льгот и упрощений административных процедур на период карантина с целью защиты как малого, так и крупного бизнеса, от негативных последствий этих ограничений.

Закон, в частности, предусматривает продление срока неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта, а также пени до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина; продление моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса; продление освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФОПами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года.

Кроме того, документом предусмотрено уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков до 200 млн грн с 500 млн грн, а также продление срока действия закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который заканчивается 1 августа 2020 года, до 2024 года.

20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня принимая во внимание эпидситуацию в регионах.

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