Рада продлила мораторий на взыскание залога по валютным кредитам

Мораторий продлен до вступления в силу закона, который урегулирует реструктуризацию по кредитам в иностранной валюте

Верховная Рада Украины приняла закон, продлевающий мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом проекта закона №3640 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» проголосовали 349 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Жилье не заберут

Согласно пояснительной записке к документу, основной целью принятия закона является продление моратория на принудительное взыскание единственного жилья заемщиков, заложенного в качестве обеспечения исполнения обязательств по валютным кредитам до вступления в силу закона, который урегулирует вопросы осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте, предоставленным физическим лицам.

Отмечается, что мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, действует с 2014 года. Он был введен на период до вступления в силу закона, регулирующего вопросы особенностей погашения основной суммы задолженности, выраженной в иностранной валюте.

Кодекс по банкротству

«Кодекс Украины по процедурам банкротства, который был принят 18 октября 2018 и вступил в силу 21 апреля 2019 года, совершенно не решил вопрос об особенностях погашения задолженности категории заемщиков, указанных выше, однако отменяет мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, с 21 октября 2020 года», - сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что вопрос о реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте и, соответственно, вопрос отмены моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения таких кредитов, должны решаться отдельным специальным законом, а не в общем порядке в связи с принятием Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Как развивались события

21 октября 2019 года в Украине вступил в действие Кодекс по процедурам банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц.

Целью его внедрения является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня выполнения контрактов и судебных решений.

5 июня 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении технических изменений в Кодекс по процедурам банкротства, вступивший в силу 21 октября 2019 года.

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