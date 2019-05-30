Кодекс по процедурам банкротства вступил в силу

Он вводится в действие через полгода.

Кодекс Украины по процедурам банкротства, принятый Верховной Радой в октябре прошлого года, вступает в силу с 30 мая.

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Об этом говорится в положениях кодекса, который 29 мая был опубликован в газете «Урядовый курьер».

«Этот кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу. Положения, определяющие создание электронной торговой системы и авторизации электронных площадок, вводятся в действие через три месяца со дня вступления в силу Кодекса», - сказано в тексте Кодекса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс Украины по процедурам банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц.

Его целью является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Изменения в части реформирования корпоративного банкротства имеют антикоррупционную направленность и предусматривают ряд прогрессивных изменений, которые должны обеспечить повышение уровня выполнения контрактов и улучшение инвестиционной привлекательности Украины, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Президент Петр Порошенко подписал этот Кодекс только в апреле 2019 года.