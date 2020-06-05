Депутаты внесли изменения в Кодекс по процедурам банкротства: о чем речь

Он не допускает открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении технических изменений в Кодекс по процедурам банкротства, вступивший в силу 21 октября 2019 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом соответствующего законопроекта (№2276) проголосовали 303 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что главной целью законопроекта является устранение недостатков Кодекса Украины по процедурам банкротства и недопущение открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций с целью недопущения нарушения норм Конституции Украины.

Также принятие указанного законопроекта позволит хозяйственным судам осуществлять производства по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что будет стимулировать инвестиционную и кредитную сферы экономики Украины.

«Законопроект ускорит приведение положения об автоматизированной системе документооборота суда в соответствие с этим Кодексом, а также внедрение в работу судов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, предусмотренной процессуальными кодексами», - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2018 года Верховная Рада приняла Кодекс Украины по процедурам банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц. Данный Кодекс вступил в силу 21 октября 2019 года.

Его целью является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений.

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