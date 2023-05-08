Парламент готовит законопроект о премиях для военных.

Верховная Рада начала подготовку нового законопроекта о зарплатах для военных, который будет учитывать выплату премий за участие в наступлении.

Как говорится в заявлении пресс-службы парламента, документ будет предусматривать повышение зарплаты срочникам до уровня минималки и введение премий за участие в наступлении.

Сообщается, что в ходе встречи депутатов с представителями силовых органов обсуждались следующие предложения:

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повышение уровня заработной платы лицам, призванным на срочную военную службу (не ниже уровня минимальной заработной платы);

увеличение размера стипендий курсантам высших военных учреждений и учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения (не ниже уровня стипендий гражданских вузов);

повышение уровня денежного довольствия инструкторов;

унификация оплаты труда военнослужащих всех структур сил обороны и безопасности в контексте введения единого стандарта (порядка) денежного довольствия;

выплата дополнительного вознаграждения, в частности создание законодательных оснований стимулирующих выплат для проведения наступления.

"Результатом совместной работы должен стать так называемый "стимуляционный пакет" законодательных изменений по упорядочению указанных вопросов", – сообщила пресс-служба Рады, отметив также, что группа обсудила проблемные вопросы выплат компенсации членам семей военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, и индексации пенсий военнослужащим.

Выплаты военным

10 апреля 2023 года парламент принял решение о возвращении военным доплаты в 30 тысяч гривень.

Силовики попросили Верховную Раду Украины до конца мая совместно, в рабочей группе, разработать законопроект по оплате труда военных.

2 мая Верховная Рада Украины не поддержала включение в повестку дня проекта постановления, который блокирует подписание закона о возвращении военным доплат в 30 тысяч гривень.

3 мая 2023 года в СНБО прокомментировали дополнительные выплаты военнослужащим. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дополнительные выплаты военнослужащим должны быть справедливыми и не могут быть одинаковыми для тех, кто воюет и тех, кто находится в тылу.

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