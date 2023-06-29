Заказчиком выступило Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Было закуплено 113 настенных конструкторов и 390 развивающих математических конструкторов.

В Киеве закупили конструкторы для игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог почти на 1 млн гривень.

Как сообщает Prozorro, заказчиком выступило Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Было закуплено 113 настенных конструкторов и 390 развивающих математических конструкторов.

Согласно информации Prozorro, стоимость настенного конструктора составляет 5590 гривень за единицу, стоимость развивающего математического конструктора - 690 гривень за единицу.

Видео дня

Странные закупки для столичных укрытий

14 июня 2023 года стало известно о том, что в Киеве для укрытий закупили барабанов на 900 тысяч. Инициаторы закупок утверждали, что барабаны нужны "для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".

Объявление об открытых торгах по закупке "музыкальных инструментов для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог" было размещено в апреле текущего года. Ожидаемая стоимость определялась в 891 174,00 грн.

Заказчиком выступило Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

В том же Днепровском районе чиновники решили закупить для укрытий две электрические сковородки за 1 200 000 грн.

Перед тем чиновники закупили для нужд укрытия электрическую овощерезку за 130 000 грн. Поэтому депутаты создали временную комиссию, чтобы проверить, куда тратят деньги чиновники, которые отвечают за состояние столичных укрытий.

Вас также могут заинтересовать новости: