Должностные лица одного из отделов райгосадминистрации в течение двух месяцев уже трижды были разоблачены прокуратурой на получении взяток.

В Киеве задержали чиновника Днепровской районной государственной администрации. Он систематически требовал взятки за "разрешение" на незаконное осуществление стихийной торговли.

Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, главный специалист отдела по вопросам благоустройства и контроля за охраной природной среды Днепровской РГА организовал преступную схему получения незаконной выгоды.

Так, за отсутствие препятствий для осуществления стихийной торговли фруктами и овощами чиновник требовал у предпринимателя ежемесячный платеж в сумме 15 тысяч гривень. В случае же отказа от уплаты побора предпринимателю угрожали демонтажем его торговых точек. А в одном случае у него также изъяли продукцию, которую вернули только после получения взятки.

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"В рамках следствия правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения должностным лицом неправомерной выгоды через посредника. Во время получения очередного транша чиновника и его доверенное лицо задержали. В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании мер пресечения. Устанавливается круг лиц, причастных к коррупционному правонарушению", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что чиновники указанного подразделения РГА в течение мая-июня уже трижды были разоблачены на получении неправомерной выгоды.

Так, по другому уголовному производству окружной прокуратурой Киева сообщено о подозрении начальнику этого отдела по факту получения взятки за "разрешение" на осуществление стихийной торговли; исполняющему обязанности начальника отдела - за "разрешение" на функционирование СТО; а главному специалисту данного отдела - за "разрешение" на размещение кофейни. Действия служащих квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В пресс-службе Киевской прокуратуры УНИАН отдельно сообщили, что все должностные лица являются сотрудниками Днепровской РГА.

Скандал с закупкой барабанов в укрытие в Днепровском районе Киева

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Днепровская райгосадминистрация Киева закупила за бюджетные средства для укрытий музыкальные инструменты - барабаны на почти 900 тысяч грн. Соответствующая информация была обнародована на сайте госзакупок Prozorro. Заказчиком выступило Управление образования этого района.

Также в сети появилась информация о закупке для укрытий в этом же столичном районе электрических сковородок за 1,2 миллиона гривень и электрической овощерезки за 130 тысяч гривень.

Впоследствии Днепровская РГА расторгла договор на закупку 306 барабанов для киевских укрытий. Из-за общественного резонанса и огласки в СМИ глава администрации Павел Бабий заявил, что инициировал служебное расследование по закупке барабанов, овощерезок и сковородок.

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