Конкурс на главу правления Ощадбанка: члены набсовета получили "денежные" анонимные предложения - нардеп

Дубинский рассказал, кому могла быть выгодна подобная провокация.

Члены наблюдательного совета "Ощадбанка" получили анонимные электронные письма на английском языке с предложением поддержать кандидатуру Геннадия Хелемского на должность председателя правления за денежное вознаграждение.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Александр Дубинский.

По его словам, об этом факте они сообщили службе безопасности банка под протокол.

"После чего, во время конкурса, все пять "независимых" членов набсовета проголосовали против Хелемского, аргументируя это «коррупционными рисками», отдав предпочтение Сергею Наумову. Очевидно, что такая провокация могла быть выгодна как господину Наумову, так и действующему главе правления Ощадбанка Андрею Пышному, который неоднократно выступал против конкурса (и за сохранение своего хлебного места)", - написал депутат.

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По словам Дубинского, особое удивление вызывает тот факт, что после писем с предложением коррупционного вознаграждения - конкурс не был приостановлен, либо отменён до установления, кто был отправителем коррупционных писем, и в чьих интересах они были созданы и отправлены.

Он отметил, что как представитель ВР в номинационной комиссии по отбору независимых членов наблюдательных советов госбанков, требует:

от МВД и СБУ провести расследование с целью установить, кто и в чьих интересах предлагал членам наблюдательного совета Ощадбанка коррупционное вознаграждение, а также определить, был ли интернсантом этих писем Наумов, который стал победителем конкурса в результате инспирированного коррупционного скандала;

от Минфина и Кабмина признать конкурс по отбору главы правления Ощадбанка несостоявшимся;

от набсовета Ощадбанка провести новый конкурс, с учётом результатов расследования, и после установления отправителей писем, с предложением коррупционного вознаграждения членам набсовета госбанка.

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