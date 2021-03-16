На это решение не повлияла даже новая вспышка коронавируса в Украине и отягощенность населения кредитами.

Уже через две недели у каждого украинца, который задолжал валютный кредит, могут забрать квартиру.

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Об этом говорится в видеоматериале "Грошей".

"Мораторий, который запрещал забирать у людей жилье, заканчивается с апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на это решение не повлиял даже новая вспышка коронавирус в Украине и отягощенность населения кредитами, это несмотря на коронавирус и то, что люди, которые брали кредиты, могли банально потерять работу во время пандемии.

Впрочем, не бывает безнадежных ситуаций и люди нашли выход, как не остаться на улице и дать отпор коллекторам.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:

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Автор: УНИАН