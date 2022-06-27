Сроки решения проблемы затянулись, вероятно, также из-за военного положения.

Клиентка "ПриватБанка" из Днепра рассказала, как получила иск в суд от финучреждения после того, как узнала о кредитной задолженности, вступая в наследство.

Об этом она написала в отзыве на сайте "Минфин".

"Два месяца по всем отделениям выпрашивала номер счёта, на который погашать эту задолженность… В конце января наконец нашелся компетентный сотрудник, который смог мне его сообщить. В начале февраля 2022 года наконец погасила ее и взяла справку про отсутствие этой унаследованной задолженности, которую кстати пришлось ждать почти 3 недели! И, тут новость - оказывается банк подал в суд. С этого момента начался квест, как отозвать дело из суда при военном положении…", - пишет она.

По словам клиентки, заявление об отзыве дела было отправлено с отделения "Привата" в главный офис, далее процесс существенно затянулся.

"После этого не единожды звонила на горячую линию "ПриватБанка", и в юридический отдел, и отдел документооборота, составили как минимум два обращения/заявления про отзыв дела из суда… Но, никаких изменений. Дело до сих пор открыто в суде", - отмечает она.

Реакция банка

В ответ на отзыв представитель "Привата" сообщил, что дело ранее было рассмотрено профильными сотрудниками. По результату проверки клиентке звонил специалист, предоставив информацию и рекомендации.

"С нашей стороны был сформирован и отправлен запрос в суд для отклонения иска, однако, к сожалению, ответ мы не получили. Советуем вам, также, обратиться в суд для уточнения информации", - ответил сотрудник банка.

Как сообщал УНИАН, ранее терминал "Привата" при пополнении счета "съел" все деньги - в банке дали по этому поводу неожиданный совет.