Теперь клиенты банка снова могут покупать в кредит.

С 25 мая "ПриватБанк" возвращает услуги мгновенной рассрочки и оплаты частями.

Об этом сообщается на Facebook-странице банка.

"Оплата частями и Мгновенная рассрочка возвращаются. Теперь вы снова можете делать покупки в кредит. ... Просматривайте доступный лимит и информацию по кредиту в приложении Приват24: Сервисы - Кредиты - Оплата частями/Мгновенная рассрочка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2022 года "ПриватБанк" ввел кредитные каникулы для клиентов физических лиц по договорам рассрочки "Оплата частями", кэш кредитами, программам "Жилье в кредит" и "Авто в рассрочку".

По льготным условиям договора без обязательного минимального платежа до 1 июня 2022 года платежи, которые не будут внесены по графику, банк не будет выносить на просрочку и не будет начислять пени.

На период кредитных каникул клиенты могут погашать ежемесячные платежи, как и раньше. Если такой возможности нет, все проценты, начисленные до 1 июня 2022 года можно будет оплатить одним платежом или распределить между ежемесячными платежами, оставшимися до окончания срока кредита.

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