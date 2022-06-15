Женщине советуют оформлять карту "ПриватБанка".

Жительница города Ладыжин в Винницкой области поделилась негативным опытом пользования терминалом "ПриватБанка".

Об этом она написала на сайте "Минфин".

"Решила через терминал пополнить кредитный счет (не являюсь клиентом этого банка). Ввела все, подтвердила. Казалось, все ок. Но ... в течение трех рабочих дней средства так и не дошли. На горячей линии уже четыре раза по полчаса - но мой звонок никто не берет. Я просто в "восторге". В банке мне сказали, что этот вопрос можно решить только когда я стану клиентом. Я даже об этом и слышать не хочу ...", - пишет женщина.

В комментариях сотрудник банка подтвердил, что для возврата средств необходимо стать клиентом "Привата" - хотя бы временно.

"Нам жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией. Если вы не являетесь нашим клиентом - то для решения вашего вопроса советуем вам оформить карту банка, чтобы мы смогли зачислить средства идентифицированному лицу. После возврата суммы, вам не обязательно быть нашим клиентом. Вы сразу можете снять средства и закрыть карту", - ответили в "Привате".

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