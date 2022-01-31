Под уничтожение также подпадают карты, которые не возвращает терминал.

Клиентка иностранного банка лишилась своей карты после попытки снять деньги в банкомате "Привата" - вернуть ее финучреждение отказалось.

Об этом она написала на сайте "Минфин", рассказав детали инцидента.

По ее словам, банкомат "проглотил" ее карту, а в службе поддержки "Привата" заявили, что она будет уничтожена, для перевыпуска нужно обращаться в банк, который выдал ее.

"На объяснения, что банк находится в другой стране и у меня нет намерения, возможности, желания выезжать за новой картой не учитываются. Выпуск новой именной карты стоит 30 евро, изготовление 1 месяц. Просьба о том, что я предоставлю подтверждающие документы, что эта карта моя, тоже не принимаются. Только уничтожение!!! А то, что это вина Приватбанка, что я лишилась карты, средств никого не волнует, у нас правила…", - написала она.

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Женщина также возмутилась, что банк уничтожает карты, не принадлежащие ему.

В ответ представитель "Привата" извинился за неудобства и подтвердил, что карту, изъятую банкоматом или терминалом, невозможно вернуть "из соображений безопасности".

"Чтобы не ожидать так долго, можем предложить вам оформить карту в нашем банке, оформление не занимает больше 15 минут", - добавил он.

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