По итогам кампании декларирования в 2021 году в Киеве подано 15 тыс. 734 декларации об имущественном состоянии и доходах.

Об этом рассказала начальник столичной налоговой Злата Лагутина.

Читайте такжеВ налоговой посчитали количество миллионеров и миллиардеров в Украине"Общая сумма задекларированного дохода составила почти 40,4 млрд грн", – заявила она.

По поданным декларациям к уплате в бюджет согласовано более 958,5 млн грн налога на доходы физических лиц и более 149,8 млн грн военного сбора.

Напоминаем, что налоговые обязательства, определенные плательщиками в годовых декларациях об имущественном состоянии и доходах, необходимо уплатить до 1 августа 2021 года.

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Автор: Иван Бойко