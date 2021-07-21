В НКРЭКУ заявили, что повышение тарифа неизбежно.

Правительству Украины придется уравнять тарифы на электроэнергию для населения и промышленности.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, сообщает "Экономическая правда".

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По словам Тарасюка, на данный момент обсуждаются разные сценарии повышения тарифов.

"У нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения", - отметил Тарасюк.

Он также добавил, что НКРЭКУ поддерживает приведение тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей наряду с предоставлением адресной помощи потребителям, которые в этом нуждаются.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", — заявил глава НКРЭКУ.

Рынок электроэнергии: что необходимо знать

В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-час.

В конце апреля 2021 года Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне до 30 июня.

26 мая НКРЭКУ запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

При этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что запрет импорта может спровоцировать спекуляции на рынке электрической энергии. Поэтому Нацкомиссия намерена мониторить состояние работы рынка и подготовки к следующему отопительному сезону.

31 мая 2021 года НКРЭКУ заявила о том, что рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.

Ранее Министерство энергетики Украины предложило до 1 августа продлить действующую модель специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО).

18 июня 2021 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что новая модель специальных обязательств на рынке электроэнергии будет представлена в ближайшие дни. По его словам, новая модель предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц и пересмотр тарифа для тех, кто потребляет свыше 100 кВт-ч.

29 июня 2021 года Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

С 1 августа 2021 года Министерство энергетики планировало запустить в Украине новую модель специальных обязательств на рынке электроэнергии для населения.

15 июля 2021 года Министерство энергетики Украины сообщило о том, что в июле представит обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии (ПСО), которое будет предусматривать дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа.

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Автор: Елена Коваленко