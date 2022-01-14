Всего было проведено более 2 тыс. плановых контрольных мероприятий и 618 внеплановых по обращениям граждан.

В 2021 году исполнители услуг ЖКХ перечислили киевлянам за некачественно оказанные услуги 47,3 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на данные жилищно-коммунальной инспекции города.

В частности, перерасчет был выполнен компаниями, осуществляющими обслуживание домов и придомовых территорий в части уборки мест общего использования и уборки дворов, а также технического обслуживания лифтов.

Всего было проведено более 2 тыс. плановых контрольных мероприятий и 618 внеплановых по обращениям граждан.

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Относительно ненадлежащим образом предоставленных услуг по предоставлению централизованного отопления и горячего водоснабжения и по результатам контрольных мероприятий исполнителями услуг проведены перерасчеты на общую сумму 1 млн 374 тыс. грн.

"Однако в вопросе перерасчета за услугу отопления необходимо учитывать все технические факторы, в частности, состояние жилья и отсутствие вмешательства в домовую систему теплоснабжения со стороны жильцов. Поскольку часто коммунальные и другие службы фиксируют случаи увеличения отапливаемой площади квартиры, выноса систем отопления на балконы и т.д. Это разбалансирует систему дома и приводит к тому, что в одних помещениях тепла недостаточно, а в других – с избытком", - отметили в КГГА.

Долги за коммуналку:

По данным Единого реестра должников, в Украине количество должников по оплате коммунальных услуг в 2020 году выросло на 50%, при этом больше всего в судебном порядке из украинцев взыскивают задолженность перед теплопоставщиками.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец ноября 2021 года выросла на 10% по сравнению с октябрем, до 72,7 млрд грн.