За ноябрь украинцы оплатили 69,6% начисленных за этот период сумм за коммунальные услуги.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец ноября 2021 года выросла на 10% по сравнению с октябрем, до 72,7 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, по состоянию на конец ноября задолженность населения за природный газ была 29,2 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 23,3 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5,6 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 6,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1,3 млрд грн, за поставки электроэнергии – 6,9 млрд грн.

Читайте такжеЧто будет с тарифами на коммуналку в 2022 году: Минэкономики внезапно изменило прогноз

В ноябре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 16,2 млрд грн (69,6% начисленных за этот период сумм).

Как сообщал УНИАН, по данным Единого реестра должников, в Украине количество должников по оплате коммунальных услуг в 2020 году выросло на 50%, при этом больше всего в судебном порядке из украинцев взыскивают задолженность перед теплопоставщиками.

Вас также могут заинтересовать новости: