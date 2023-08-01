Дополнительно компания оказывает услуги по проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию приобретенных товаров.

Магазин техники Vencon.ua – эксперт в области кондиционирования, вентиляции, отопления и водоснабжения. Он предлагает кондиционеры и мультисплит-системы, вентиляторы, рекуператоры, бризеры, радиаторы, обогреватели, котлы, бойлеры, смесители, фильтры для очистки воды и многое другое.

Также в магазине можно приобрести увлажнители, очистители и осушители воздуха, бытовую технику, сантехнику и электротехнику. Предлагаются всем покупателям инструменты и различные решения для умного дома: датчики, камеры видеонаблюдения, охранные системы.

Дополнительно компания оказывает услуги по проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию приобретенных товаров. То есть, в Vencon можно приобрести любое решение "Под Ключ", выбрав технику и заказав ее установку.

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Запуск программы лояльности Венкон

С 1 августа 2023 года на vencon.ua вступает в действие программа лояльности Венкон. За каждую покупку клиенты получают в подарок бонусы, которыми можно рассчитываться при заказе новых товаров и услуг в магазине Венкон.

Условия действия программы лояльности просты: 1 бонус = 1 грн. То есть, если на вашем счету 200 бонусов, то при покупке новой техники вы получаете скидку 200 грн. Оплачивать бонусами можно до 30% стоимости товаров и услуг.

Сколько бонусов будет начислено за покупку техники? Точное их количество указано возле цены товара. Чем дороже стоит техника, тем больше бонусов вы получаете на бонусный счет.

Акция "Максимальные бонусы для старта"

В честь запуска бонусной программы в Венкон действует акция "Максимальные бонусы для старта" в течение 2 недель. С 1 августа по 15 августа покупатели получают увеличенное количество бонусов за каждую покупку.

Не упустите такую возможность! Заказывайте в Vencon технику, о которой давно мечтали, и получайте максимальное количество бонусов для дальнейших покупок в этом же магазине.

Подарки для текущих клиентов Венкон

Также интернет-магазин приготовил приятный сюрприз для всех действующих клиентов. Если вы ранее покупали товары на сайте vencon.ua, то получаете подарок в виде бонусов на ваш личный счет. Магазин Венкон приглашает воспользоваться ими и приобрести новую технику по сниженной цене. Посмотреть количество насчитанных бонусов можно в вашем личном кабинете.