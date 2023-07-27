Украинская экономика демонстрирует устойчивость к новым вызовам войны, отметил глава Нацбанка.

НБУ прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году - на 6,8%.

Экономика демонстрирует устойчивость к новым вызовам войны и в этом году вырастет на 2,9%, сообщил глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга. "Рост внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы и макрофинансовой устойчивости способствовал дальнейшему восстановлению экономической активности. Однако рост экономики ограничивали постоянные ракетные обстрелы, саботаж работы "зернового коридора" и новые разрушения инфраструктурных объектов", - отметил он.

Чиновник добавил, что кроме того, негативно влияли на бизнес торговые ограничения для украинской агропродукции со стороны ряда стран ЕС. "Эти факторы обусловили сокращение экспорта Украины во II квартале и будут сдерживать восстановление экономики в дальнейшем", - сказал Пышный.

Видео дня

В то же время, по его словам, фактические результаты I квартала оказались лучше, чем предсказывал предыдущий макроэкономический прогноз. Оживление экономики продолжалось и во втором квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг. Учитывая это, НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году - с 2% до 2,9%.

"В следующих годах экономический рост ускорится, учитывая предположения прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года. Экспорт будет восстанавливаться активнее после налаживания морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры. Постепенное возвращение мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно вырастут на этапе восстановления страны", - отметил Пышный.

Он подчеркнул, что весомую роль в стимулировании экономики и в дальнейшем будет играть мягкая фискальная политика - дефицит бюджета будет оставаться значительным из-за потребностей в поддержке обороноспособности и экономического восстановления. Учитывая это НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году - на 6,8%.

Важные свежие экономические новости Украины - что сейчас стоит знать

Как сообщал УНИАН, согласно обновленному макроэкономическому прогнозу инвестиционной группы ICU, прирост ВВП может составить более 5% в этом году, поскольку улучшение ситуации с безопасностью значительно увеличило позитивные ожидания и производственные планы бизнеса (в мартовском прогнозе ожидался более скромный рост экономики на 2%).

В июне аналитики Dragon Capital обновили свой макроэкономический прогноз, согласно которому ожидается рост экономики на 3% р/р, при этом специалисты пргнозируют, что резервы НБУ на конец 2023 года останутся на уровне 37 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: