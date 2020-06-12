МВФ назвал сроки восстановления экономики Украины после карантина

Восстановление экономики Украины после вызванного коронавирусом спада может занять 3-4 года.

Восстановление экономики Украины после вызванного пандемией коронавируса спада до докризисных показателей может продлиться до 2023-2024 годов.

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Об этом сказано в отчете Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном на сайте Фонда.

"Согласно базовому прогнозу, темпы экономического роста будут расти постепенно в следующие годы, до 4%, если будет достигнут прогресс в проведении структурных реформ. В любом случае ожидается, что объем производства не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 годов", - сказано в отчете.

Также в МВФ прогнозируют, что инфляция в Украине достигнет установленной Нацбанком цели в 5±1% на протяжении 2021 года.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле.

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