В банке европейскую валюту продают по 40,6 грн.

Наличный курс доллара в "ПриватБанке" в понедельник, 13 марта, не снизился и не возрос.

Купить американскую валюту можно по курсу 38,45 гривень, а продать - по 37,95 грн, говорится на сайте банка. Курс евро в "ПриватБанка" на сегодня такой: на продажу - 40,6 грн, а на покупку - 39,6 грн.

Для карт курсы валют такие:

покупка доллара - 36,6 грн, продажа - 37,5;

покупка евро - 38,7, продажа - 40,8.

Видео дня

Напомним, 12 марта евро в "ПриватБанке" продавали по 40,55 грн, а покупали по 39,55 грн.

Курс валют в Украине - сегодня это стоит знать

Напомним, 21 июля прошлого года Национальный банк Украины снизил официальный курс гривни сразу на 25% - до 36,57 грн.

В начале марта 2023-го руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий спрогнозировал, что курс доллара в Украине в ближайшие одну-две недели может немного снизиться. Эксперт отметил, что пока нет серьезных причин для девальвации гривни.

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